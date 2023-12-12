ABD'nin kasım ayı enflasyonu açıklandı! Enflasyon aylık yüzde 0,1 arttı ABD'nin kasım ayı enflasyonu, küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. ABD'nin kasım ayı enflasyonu aylık yüzde 0,1 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e geriledi.

AA

Enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaşmaya giden ABD için kritik öneme sahip enflasyon verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 3,1 oldu.

Enflasyon beklentilerine göre enflasyonun aylık sabit kalması bekleniyordu. Aylık enflasyon yüzde 0,1 ile beklentilerin üzerinde artış yaşadı.

Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 4, aylık bazda yüzde 0,3 ile tahminlere paralel arttı.

ABD'de ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesindeydi.

5 ayın en düşük seviyesi

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,2 olmuştu.

Barınma fiyatları artarken, benzin fiyatları düştü

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarında devam eden artış, benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi. Barınma endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 6,5 yükseldi.

Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 5,4 azaldı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 6 ve yıllık yüzde 8,9'luk düşüş kaydetti.

Gıda endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen çekirdek enflasyon, ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)