ABD'nin petrol rezervlerinden satış hamlesi yeni bir fiyat savaşını getirebilir

ABD petrol fiyatlarını düşürmek için rezervlerden satışı gündeme getirdi ancak şimdi de bu hamlenin, yeni bir fiyat savaşını tetikleyebileceğine dair görüşler ortaya atıldı.

Uzmanlar, ABD'nin artan petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervlerinden satış yapmasının fiyatlar üzerindeki etkisinin yetersiz kaldığını ancak piyasayı "alışılmadık türde bir fiyat savaşına" sürükleyebileceğini ifade ediyor.

"ABD'NİN REZERV SATIŞI KISA ÖMÜRLÜ BİR BAŞARI"

Londra merkezli ADM Investor Services International Baş Ekonomisti ve Küresel Stratejisti Marc Ostwald, ABD ile bazı petrol tüketicisi ülkelerin rezerv satışı kararının petrol fiyatlarındaki artışı geçici de olsa durdurarak kısmi ama kısa ömürlü bir başarı sağladığını söyledi.

Ostwald, ABD'nin yaklaşık 30 milyon varili doğrudan satış yerine takas (swap) yöntemiyle piyasaya sunmasının bu hamlenin etkisini azalttığını dile getirdi.

"HİDROKARBON KULLANIMINDAN VAZGEÇİLMESİ GEREKTİĞİ SÖYLENİRKEN, PETROL ÜRETİMİNİ TALEP EDİLMESİ ÇELİŞKİ"

Biden yönetiminin, bir yandan hidrokarbon kullanımından hızla vazgeçilmesi gerektiğini söylerken diğer yandan daha yüksek petrol üretimini talep etmesinin büyük bir çelişki olduğunu belirten Ostwald, şöyle devam etti:

"Her ne olursa olsun, söz konusu rezerv satışı açıklamasına verilen piyasa tepkisi, klasik bir 'söylentiyi değil gerçeği sat' örneğiydi. Bu tavır aynı zamanda şu an yaşananların bir ham petrol tedarik sorunu değil, rafine ürün, akaryakıt problemi olduğu gerçeğini de gözler önüne seriyor. Bu sorun, ülkenin sektör yatırımlarının 2014-2015 dönemindeki petrol fiyatı düşüşünden bu yana yeterli büyümeyi göstermemesi ve rafineri kapasitesinin salgın öncesi seviyelere göre yaklaşık yüzde 8 azalmasından kaynaklanıyor."





REZERV SATIŞININ ZAMANLAMASI SORGULANIYOR

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasaları Analisti Louise Dickson da gelecek yıl şubattan itibaren arz fazlalığının öngörüldüğü piyasada, ABD'nin rezerv satışı hamlesinin zamanlamasıyla ilgili sıkıntılar olduğunu ifade etti.

Rezervden satışların aralık başında yapılmasının Amerika'nın istediği sonucu elde etmek için daha doğru bir zamanla olacağını belirten Dickson, "Zaten gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasalarda arz kaynaklı bir rahatlama bekleniyor. Bu durumda da Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğerlerinin attığı bu adımın zamanlamasının stratejik olup olmadığı sorusu akıllara geliyor." diye konuştu.

"BU GİRİŞİM ACELEYE GELDİ"

İskoçya merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle da bu girişimin somut bir plana sahip olmamasının ve işin biraz da aceleye getirilmesinin aşağı yönlü fiyat etkisini zayıflattığını söyledi.

Hittle, beklentileri karşılayamayan bu hamlenin piyasada bir hayal kırıklığı olarak görülmesi nedeniyle fiyatlarda yükseltici bir etki yaratabileceğini belirterek, "Aslında stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sunulacağı haberleri son birkaç haftadır geniş çapta tartışıldı ve piyasa bunu çoktan fiyatlamıştı." diye konuştu.

ABD İLE BÜYÜK PETROL TÜKETİCİSİ ÜLKELERİN REZERVLERİNDEN PETROL SATIŞI HAMLESİ

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu ekimde 31 yılın zirvesine çıkarken, söz konusu fiyat artışlarının ülke ekonomisini olumsuz etkilemesiyle eleştirilerin hedefi olan Biden yönetimi ise bu durumdan sorumlu tuttuğu OPEC+ grubuna defalarca üretimi artırma çağrısı yaptı.

Biden yönetimi, OPEC+ grubunun ABD'nin bu çağrılarını cevapsız bırakması üzerine stratejik petrol rezervlerinden satış planını gündeme getirdi. ABD'nin tek başına piyasaya süreceği petrolün artan fiyatları frenlemeye yetmeyeceğinin farkında olan Biden yönetimi, son olarak büyük petrol tüketicisi ülkelere, stratejik petrol rezervlerinden koordineli satış önerisinde bulundu.

ABD'nin bu talebi Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'den karşılık buldu.

ABD, uluslararası ortak bir hamleye dönüşen bu planını 50 milyon varillik rezerv satışıyla duyururken, Hindistan 5 milyon varil, İngiltere ise özel petrol şirketlerine acil durumlar için sakladıkları rezervlerinden gönüllü olarak satış yapmaları çağrısında bulunarak 1,5 milyon varil ile destek olacağını açıkladı.

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin sağlayacağı katkıya ilişkin belirsizliklerin devam etmesine rağmen toplam rezerv satışının 71,5 milyon varil seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.