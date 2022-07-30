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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı artışa geçti

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı petrol fiyatları üzerinde etkili bir veri. Baker Hughes, petrol sondaj kulesi sayısının ABD'de bu hafta 6 adet arttığını bildirdi.
    • 30.07.2022 - 09:54
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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı artışa geçti

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes haftalık verileri paylaştı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı.

    Toplam sondaj kulesi sayısı: 603

    Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 6 adet artışla 605'e yükseldi.

    Brent petrolün varil fiyatı arttı

    AA'nın haberine göre, perşembe gününü 101,83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103,59 dolar seviyesinde tamamladı.

    petrol

    Batı Teksas tipi ham petrolün varili 98,16 dolar

    Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96,42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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