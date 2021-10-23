ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Küresel ekonominin yakından takip ettiği petrol sondaj kulesi sayısı ABD'de bu hafta 2 adet azaldığı bildirildi.

ABD'de petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Ekim döneminde bir önceki haftaya göre 2 azalarak 443'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 232 arttı.

Perşembe gününü 84,61 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,72 dolar seviyesinde tamamladı.

WTI TİPİ HAM PETROLÜN VARİL FİYATI 83,98 DOLAR OLDU

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 83,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,50 dolar seviyesinde tamamlamıştı.