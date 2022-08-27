ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı

Petrolün varil fiyatı ürünlerin fiyatlandırılmasında önemli bir kriter. Petrolün fiyatını da sondaj kulesi sayısı etkiliyor.

Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise perşembe günü 92,52 dolarken cuma gününü yükselerek 93,06 dolar düzeyinde kapanmıştı.

Sondaj kulesi sayısı 605'e yükseldi



ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı ile ilgili petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık veriler, kule sayısının 20-26 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 4 artışla 605'e yükseldiğini gösteriyor.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının son 1 yılda toplamda 195 adet attığı biliniyor.