ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı ve fiyatı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı ve fiyatı arttı

ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 310'a yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Şubat-5 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 310'a çıktı.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 372 adet azaldı.

BRENT PETROLÜN FİYATI 69,35 DOLAR

Perşembe gününü 66,74 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,35 dolar seviyesinde tamamladı.

BATI TEKSAS HAM PETROL VARİL FİYATI 63,83 LİRA

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 66,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 63,83 dolar seviyesinde tamamlamıştı.