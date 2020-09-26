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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısına 4 tane daha eklendi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısına 4 tane daha eklendi

ABD'de, petrol sondaj kulesi sayısı, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge olarak kabul ediliyor.