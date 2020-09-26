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- ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısına 4 tane daha eklendi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısına 4 tane daha eklendi
ABD'de, petrol sondaj kulesi sayısı, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge olarak kabul ediliyor.
- AA
- 26.09.2020 - 09:28
ABD'de, petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 4 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 183'e yükseldi.
CUMA GÜNÜNE AİT PETROL VARİL FİYATLARI
Perşembe gününü 41,94 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 41,92 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,25 dolar düzeyinde kapattı.