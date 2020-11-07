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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

    ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.
    • AA
    • 07.11.2020 - 09:07
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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ekim-6 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 226'ya yükseldi.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI CUMA GÜNÜ TEKRAR 39,58 DOLARA DÜŞTÜ

    Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 40,93 dolar, cuma gününü ise 39,58 dolar seviyesinde tamamladı.

    BATI TEKSAS TİPİ HAM PETROLÜN FİYATI

    Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 37,30 dolar düzeyinde kapattı.

    WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 38,79 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

    ABD nin petrol sondaj kulesi sayısında artış #1

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