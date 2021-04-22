ABD'nin Riyad'a silah satışını kısıtlayan tasarıya ilk onay geldi

ABD Temsilciler Meclisi, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi dolayısıyla ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran bir yasa tasarısını kabul ederek, tasarının yasalaşması sürecini başlattı.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran yasa tasarısına yönelik oylamada 350 vekil "evet" oyu kullanırken, 71 vekil ise tasarıya "hayır" dedi.

Temsilciler Meclisinden onay alan tasarının yasalaşması için önce Senato'da da kabul edilmesi ve daha sonra Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

KAŞIKÇI'NIN SUUDİ ARABİSTAN'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ BİR KISITLAMA

"2021 Suudi Muhaliflerini Koruma Yasası" başlıklı tasarı, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine ABD yönetiminin Riyad'a silah satışlarının sınırlandırılmasını öngörüyor.

TASARI KAPSAMINDA KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ GELİŞMELERDEN BİLGİLENDİRMEK DE VAR

Tasarı, aynı zamanda, yönetimin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeler hususunda düzenli olarak Kongre'yi bilgilendirmesini de amaçlıyor.

KAŞIKÇI RAPORU GECİKMELİ YAYINLANDI

ABD istihbaratı, Kaşıkçı cinayetinden aylar sonra hazırlanan, ancak Donald Trump yönetiminin kamuoyuna açıklanmasına izin vermediği Kaşıkçı raporunu şubat ayında açıklamıştı. Raporda, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayıyla Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucuna ulaşıldığı belirtilmişti.

ABD’NİN YEMEN'DEKİ SAVAŞTA SUUDİ ARABİSTAN'A VERDİĞİ ASKERİ DESTEK SONA ERDİ

ABD Başkanı Biden, şubat ayı başında, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.