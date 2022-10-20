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    ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

    ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stokları azalırken, petrol ve günlük ham petrol üretimi arttı.
    • 20.10.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:11
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    ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

    Fiyatlamaların odağında olan ABD petrol stoklarına ilişkin veriler yayınlandı.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 437 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı.

    Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 551 bin varil artacağı yönündeydi. Böylece stoklar, beklentinin üzerinde bir sayıda azalmış oldu.

    Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları azaldı

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 600 bin varil azalışla 405 milyon 100 bin varile geriledi.

    Benzin stokları geriledi

    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 209 milyon 400 bin varil oldu.

    Petrol üretimi arttı

    ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 156 bin varil azalışla 5 milyon 908 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 266 bin varil artışla 4 milyon 138 bin varil olarak gerçekleşti.

    petrol

    Günlük ham petrol üretimi yükseldi

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 8-14 Ekim haftasında 76 bin varil artarak 12 milyon 408 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

    2022 ve 2023 günlük ham petrol üretim beklentisi

    EIA'nın "Ekim 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 750 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 360 bin varil olması bekleniyor.


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