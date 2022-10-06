ABD'nin ticari ham petrol stokları beklenenin altında azaldı

Dünya petrol veril fiyatlarının belirleyecisi olan etmenlerden olan ABD'nin ham petrol stokları, 1 milyon 400 bin varil azalış gösterdi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalarak 429 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 770 bin azalacağı yönündeydi.

Stratejik ham petrol stokları 6 milyon 200 bin varil azaldı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 200 bin varil azalışla 416 milyon 400 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 700 bin varil azalışla 207 milyon 500 bin varil oldu.

Petrol ithalatı geriledi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 502 bin varil azalışla 5 milyon 947 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 95 bin varil azalışla 4 milyon 551 bin varile düştü.

Petrol üretimi arttı

AA'nın haberine göre, ülkenin günlük ham petrol üretimi de 24-30 Eylül haftasında 2 bin varil artarak 12 milyon 435 bin varil seviyesinde gerçekleşti.