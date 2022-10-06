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    ABD'nin ticari ham petrol stokları beklenenin altında azaldı

    Dünya petrol veril fiyatlarının belirleyecisi olan etmenlerden olan ABD'nin ham petrol stokları, 1 milyon 400 bin varil azalış gösterdi.
    • 06.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:36
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    ABD'nin ticari ham petrol stokları beklenenin altında azaldı

    ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldı.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının, geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalarak 429 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı.

    Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 770 bin azalacağı yönündeydi.

    Stratejik ham petrol stokları 6 milyon 200 bin varil azaldı

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 200 bin varil azalışla 416 milyon 400 bin varile geriledi.

    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 700 bin varil azalışla 207 milyon 500 bin varil oldu.

    petrol

    Petrol ithalatı geriledi

    ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 502 bin varil azalışla 5 milyon 947 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 95 bin varil azalışla 4 milyon 551 bin varile düştü.

    Petrol üretimi arttı

    AA'nın haberine göre, ülkenin günlük ham petrol üretimi de 24-30 Eylül haftasında 2 bin varil artarak 12 milyon 435 bin varil seviyesinde gerçekleşti.


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