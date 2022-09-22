ABD'nin ticari ham petrol stokları artmaya devam ediyor

EIA'nın raporu sonucu ABD'nin günlük ham petrol üretim rezervlerinde büyük bir artış meydana gelirken ticari amaçla stoklanan petrol miktarında ise düşüş yaşandı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış meydana geldi, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttı.

Petrol stokları sürekli artıyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) yaptığı açıklamada, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 430 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasanın beklentisi ise stokların 2 milyon 321 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol rezervlerinde büyük düşüş

AA'nın haberine göre, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 900 bin varil azalışla 427 milyon 200 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil oldu.

Ham petrol üretimi azaldı

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 10-16 Eylül haftasında 4 bin varil azalarak 12 milyon 530 bin varil seviyesinde gerçekleşti.