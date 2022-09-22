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- ABD'nin ticari ham petrol stokları artmaya devam ediyor
ABD'nin ticari ham petrol stokları artmaya devam ediyor
- 22.09.2022 - 09:06
- Güncelleme : 22.09.2022 - 09:48
ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış meydana geldi, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttı.
Petrol stokları sürekli artıyor
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) yaptığı açıklamada, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 430 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasanın beklentisi ise stokların 2 milyon 321 bin varil artacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol rezervlerinde büyük düşüş
AA'nın haberine göre, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 900 bin varil azalışla 427 milyon 200 bin varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil oldu.
Ham petrol üretimi azaldı
Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 10-16 Eylül haftasında 4 bin varil azalarak 12 milyon 530 bin varil seviyesinde gerçekleşti.