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    ABD'nin ticari ham petrol stokları artmaya devam ediyor

    EIA'nın raporu sonucu ABD'nin günlük ham petrol üretim rezervlerinde büyük bir artış meydana gelirken ticari amaçla stoklanan petrol miktarında ise düşüş yaşandı.
    • 22.09.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 09:48
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    ABD'nin ticari ham petrol stokları artmaya devam ediyor

    ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış meydana geldi, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttı.

    Petrol stokları sürekli artıyor

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) yaptığı açıklamada, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 430 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasanın beklentisi ise stokların 2 milyon 321 bin varil artacağı yönündeydi.

    petrol

    Ticari ham petrol rezervlerinde büyük düşüş

    AA'nın haberine göre, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 900 bin varil azalışla 427 milyon 200 bin varile geriledi.

    Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil oldu.

    petrol

    Ham petrol üretimi azaldı

    Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 10-16 Eylül haftasında 4 bin varil azalarak 12 milyon 530 bin varil seviyesinde gerçekleşti.


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