ABD'nin yaptırım uygulayacağı beklentisi dolar/TL kurunu etkiledi

Doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyrine rağmen TL, ABD ve AB'nin Türkiye'ye dar kapsamlı da olsa yaptırım uygulayabileceği beklentileriyle değer kaybediyor.

Dolar/TL AB ve ABD'nin aynı anda Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayabileceği beklentisiyle 8'in üzerine çıksa da burada kalıcı olmadı ve 7.9'un altına geriledi. Kur yaptırım söylemleri öncesi 7.8 civarındaydı.

14 ARALIK SABAHI DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL cuma günü 8.0250 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 7.9'un hemen altında tamamladı. Kur bu sabah da 7.8550/7.8700 euro/TL 9.5364/9.5558, sepet bazında TL 8.6959/8.7131 seviyesindeydi.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, "Yaptırım söylemleri piyasada sert dalgalanmaları beraberinde getirdi. Dolar/TL 8'in üzerine çıktığında hem lokal hem yabancı tarafından TL'ye ilgi gördük. Bu kısmı önemli. 8 seviyesi önemli bir direnç haline dönüşüyor. Yaptırım olasılığı ise anladığımız kadarıyla önümüzdeki dönemde gündemde kalmaya devam edecek. Bu da piyasa açısından negatif. Ancak kısa vadede beklenti ağır yaptırımların gündeme gelmeyeceği yönünde." yorumunda bulundu.

“S-400 FÜZELERİ NEDENİYLE YAPTIRIM GELEBİLİR YORUMU”

Reuters'da yer alan habere göre aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar ABD'nin kısa süre içinde Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Kaynakların her an açıklanabileceğini ifade ettiği yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'i kapsarken, bazı analistlerin belirttikleri çok daha ağır ekonomik yaptırım olasılıklarına kıyasla dar çerçeveli kalıyor.

ABD’DE BÜTÇE VETO EDİLEBİLİR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımların başlatılmasını da içeren savunma bütçesi tasarısını veto edebileceği belirtti.

ERTELEME PİYASAYI RAHATLATTI

Bankacılar yaptırım gündeminin devam etmesine karşın uygulamaların ertelenmesinin piyasadaki ilk tepkinin azalmasındaki ana neden olduğunu belirttiler.

Öte yandan 550 baz puandan 350 baz puana kadar gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise yaptırım gündemiyle 20 baz puan yükselişle 370 baz puan civarında seyrediyor.

PARA VE KUR POLİTİKASI METNİ YÖN BELİRLEYİCİ OLABİLİR

TCMB'nin para ve kur politikası metni her yıl aralık ayında yayınlanıyor ve takip eden yıl TCMB'nin izleyeceği politikalara ilişkin bir çok öngörüye de baz oluşturuyor.

Metin bu hafta çarşamba günü açıklanacak ve piyasada yön belirleyici bir gelişme olarak izleniyor.