Abdulkadir Uraloğlu: İltisak hatları ile 9,8 milyon ton yük taşıdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarındaki iltisak hatları yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demir yolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının hızla devam ettiğini belirtti.

"ÜLKEMİZİN ULUSAL DEMİR YOLU AĞI ÜZERİNDE 287 İLTİSAK HATTI BULUNUYOR"

Uraloğlu açıklamasında, "Ülkemizin ulusal demir yolu ağı üzerinde 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden iltisak hatları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İşcehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demir Yolu 1'inci Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB iltisak hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.

"331 ADET İLTİSAK HATTIMIZ OLACAK"

Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan 17 kilometrelik 8 iltisak hattı bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 82,4 kilometrelik 10 projenin tamamlandığını, 189,4 kilometrelik 17 hat için proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Mevcut hatlarımızla birlikte yapımı devam eden ve etüt edilen tüm hatlarımız tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda 331 adet iltisak hattımız olacak. 12'nci Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.

"OCAK-EKİM DÖNEMİNDE İLTİSAK HATLARI İLE 9,8 MİLYON TON YÜK TAŞIDIK"

İltisak hatları ile taşımacılığa da değinen Bakan Uraloğlu, şu açıklamada bulundu: