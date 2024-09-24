Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da Kalkınma Yolu Projesi'ni anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyolla Türkiye'yi Basra Körfezindeki Faw Limanı'na bağlayacak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin bilgi vererek, projelerin bittiğini ve finansmanın konuşulma aşamasına geldiğini belirtti.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa'nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans'ta Türk şirketlerini desteklemek için bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde gazetecilere açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DEN FUARA 64 FİRMA KATILDI"

Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla bir araya gelip sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, "Hasbihal ettik, bize iletmek istediklerini dinledik. Türkiye'den kendilerine selam getirdik. Fuar bizim için kıymetli. Türkiye'den bu fuara 64 firmamızın katıldığını özellikle söylemek isterim." dedi.

"TÜRKİYE RAYLI SİSTEMLERDE BİRÇOK İŞ YAPTI"

Farklı ülkelerden firmaların ürünlerini sergilediği fuarda, sektördeki son gelişmeleri Türk firmalarıyla yerinde takip edeceklerini kaydeden Uraloğlu, Türkiye'nin raylı sistemlerle ilgili birçok iş yaptığını anlattı.

"ORTA KORİDORDA BULUNAN BİR ÜLKEYİZ"

"Bundan sonra da yapmaya devam edecek. Orta koridorda bulunan bir ülkeyiz." diyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

Demir yolunun artık çok daha yoğun olacağı bir coğrafyadayız. Tabii bu karbon ayak izi noktasında Avrupa Birliği'nin, özellikle sadece hangi ülkeden nasıl geldiğine değil, o ülkeye nasıl geldiğine kadar karbon ayak izini takip edeceğini biliyoruz. Biz de bu anlamda kendi müktesebatımızı buna göre düzenliyoruz, yeniliyoruz. Biz de 2053 net sıfır karbon hedefiyle, söylemiyle yola çıktık. Ona göre ülkemizdeki yatırımlarımızı şekillendiriyoruz.

Bakan Uraloğlu, kuzey ve orta koridorlar başta olmak üzere Türkiye'nin ticaret yollarının merkezinde yer aldığını, yatırımları bu bilinçle ve uluslararası koridor perspektifiyle ele aldıklarını dile getirdi.

"ORTA KORİDOR ÜLKEMİZDEN GEÇİYOR"

"Kuzey Koridor"un geçtiği bölgede Rusya-Ukrayna savaşının olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

Orta Koridor ülkemizden geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars ile beraber bağladık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bu bağlantıyı güçlendireceğiz mutlaka. Filistin'de olan savaştan dolayı Basra Körfezi ve Süveyş Kanalı'nı kullanan gemiler yüzde 30 civarına düşmüş. Bunlar Ümit Burnu'ndan dolaşıyorlar ve Çin'den kalkan bir gemi Ümit Burnu'ndan 45 günde Londra'ya ulaşabiliyor. Avrupa'nın farklı yerlerine, farklı zamanlarda ulaşıyor. Dolayısıyla ilerleyen zamanda alternatiflerin olması gerek. Biz elbette bu sıkıntıları bir Filistin özelini düşünerek söylemiyorum ama bakın 35 günde Süveyş Kanalı'ndan gelen 45 günde geliyor. 1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ni konuşuyoruz. Dört ülke olarak orada masadayız. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar...

"TÜRKİYE OLARAK MASADAYIZ"

Türkiye olarak elbette masadayız. Projeler bitti finansmanı konuşuyoruz. Geçtiğimiz ay Bakanlar Konseyi toplantısını da gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla proje kendi süreci içerisinde devam ediyor. 'Hani 2025'te yapım çalışmalarına başlayabilir miyiz?' Bunu zorluyoruz ama sadece bir demir yolu değil, aynı zamanda otoyol, aynı zamanda enerji güzergahlarını da barındıracak bir koridor üzerinde çalışıyoruz. Bu da ülkemize ve ülkemiz üzerinden Avrupa'ya ciddi katkılar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin son zamanlarda bu projeye yoğun ilgisinin olduğunu da söyleyebilirim.

URALOĞLU, TÜRK ŞİRKETLERİNİN STANTLARINI GEZECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün başlayacak InnoTrans2024'te Türk şirketlerinin stantlarını gezerek, çeşitli firmaların yetkilileriyle görüşecek.

27 Eylül'e kadar açık kalacak ve 59 ülkeden 2 bin 940 firmanın ulaşım teknolojisinde yeni ürünlerini sergileyeceği fuarı yaklaşık 140 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.

Fuarda, toplu taşımada hareketlilik ve verimlilikte son trendlerin, yolcuların bilgiye yönelik beklentilerini karşılayan ürünlerin, dijital ağın, yapay zekanın ve enerji tasarrufu sağlayan ulaşım araçlarının ilgi görmesi bekleniyor.

TOPLU ULAŞIM İÇİN YENİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERLE TANIŞMA FIRSATI

Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin bu yıl fuarın odağında olması planlanırken, 1996'dan bu yana bu yıl en büyük sergi alanına sahip olacak fuarda, katılımcılara toplu ulaşım için yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlanacak, ulaşım sektörünün güncel ve gelecekteki sorunları ele alınacak.

Yapay zeka, veri koruma ve robotik alanlarındaki en son gelişmelerin değerlendirileceği Yapay Zeka Mobilite Laboratuvarı'nda, derslerin yanı sıra ziyaretçilerin yeniliklerle doğrudan temas kurmasını sağlayan özel yapay zeka turları da düzenlenecek.

Ayrıca Google Cloud, yapay zekanın lojistik ve tedarik zincirlerinde kullanımına ilişkin vizyonunu paylaşacak.

64 TÜRK FİRMASI

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen fuara, TCDD'nin yanı sıra ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Kardemir, Sarkuysan, Türesaş ve Bozankaya'nın da aralarında bulunduğu 64 Türk firması katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)