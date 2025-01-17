Abdulkadir Uraloğlu: Antalya'da Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak

AA

Ulaştırma alanında yatırımlara devam ediliyor.

Zamandan, yakıttan tasarruf sağlayan yeni yatırımlar aynı zamanda kazaların da en aza indirmekte etkili oluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı yolu kapsamında, 30 metrelik Öküzgözü-1 ve 35 metrelik Öküzgözü-2 köprülerinin yanı sıra 2 farklı seviyeli kavşak, 15 hemzemin kavşak inşa edildiğini bildiren bir açıklama yayınladı.

Projeyle, İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri kaydetti:

Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak. Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Korkuteli ile Elmalı arası 46 dakikadan 25 dakikaya indi.

"ELMALI ŞEHİR GEÇİŞİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLA KAPLANACAK"

Çevredeki yerleşkelerin bölünmüş yola bağlantısının da sağlandığına dikkati çeken Uraloğlu, ayrıca trafiğe sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmet veren 3 kilometrelik Elmalı şehir geçişinin, yıl içinde bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirileceğini belirtti.

"BÖLÜNMÜŞ YOL KONFORU SAĞLANDI"

Korkuteli-Elmalı yolunda gerçekleştirilen çalışmalarla, mevcutta sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren güzergahı BSK kaplamalı hale getirdiklerine işaret eden Uraloğlu, bölünmüş yol konforunu da tesis ederek trafik güvenliğini artırdıklarını bildirdi.

ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF

Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı yoluyla zamandan 386,8 milyon lira, akaryakıttan 106,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 493,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon salımının da 6 bin 375 ton azaltılacağını kaydetti.