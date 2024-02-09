Abdulkadir Uraloğlu: Antalya’ya 20 yılda toplam 180,9 milyar lira yatırım yaptık

ensonhaber.com
Türkiye genelinde karayolu, havayolu , demiryolu, denizcilik ve haberleşme alanında ulaştırma yatırımları hız kesmeden devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bir mesaj paylaşarak Antalya özelinde son 20 yılda yapılan yatırımı şu sözlerle dile getirdi:
Antalya’ya son 20 yılda toplam 180 milyar 929 milyon TL tutarında yatırım yaptık.
Yatırım alanı ve ödenen miktarların listesi
Bakan Uraloğlu, Antalya'ya ulaştırma alanında yapılan yatırım miktarının hangi alanlara yapıldığına dair bilgiyi de şöyle sıraladı:
Karayolu 127,4 milyar TL
Havayolu 44,5 milyar TL
Demiryolu 5,1 milyar TL
Denizcilik 2,2 milyar TL
Haberleşme 1,7 milyar TL
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış