Abdulkadir Uraloğlu: Antalya’ya 20 yılda toplam 180,9 milyar lira yatırım yaptık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Antalya'ya yapılan yatırım miktarını kamuoyu ile paylaştı.

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Türkiye genelinde karayolu, havayolu , demiryolu, denizcilik ve haberleşme alanında ulaştırma yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bir mesaj paylaşarak Antalya özelinde son 20 yılda yapılan yatırımı şu sözlerle dile getirdi:

Antalya’ya son 20 yılda toplam 180 milyar 929 milyon TL tutarında yatırım yaptık.

Yatırım alanı ve ödenen miktarların listesi

Bakan Uraloğlu, Antalya'ya ulaştırma alanında yapılan yatırım miktarının hangi alanlara yapıldığına dair bilgiyi de şöyle sıraladı: