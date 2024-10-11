Abdulkadir Uraloğlu: Barbaros Limanı Bağlantı Yolu, akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağladı

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'ye kazandırılan dev projelerden Barbaros Limanı Bağlantı Yolu'nun sağladığı tasarrufla ilgili bilgi aktardı.

Bakan Uraloğlu, mesajında Tekirdağ'da bulunan Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile "İz Bırakan Projeler"e imza atıldığını bildirerek, yılda zamandan 26 milyon TL ve akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağlandığına dikkati çekti.

"YILDA TOPLAM 36 MİLYON TL TASARRUF"

Uraloğlu'nun ayrıca bağlantı yolunun, karbon salınımınını 665 ton azaltıldığını ifade ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi: