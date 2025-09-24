Abdulkadir Uraloğlu: Havacılık sektörüne çözüm geliştiren Türk öğrenciler dünya birincisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk öğrencilerin, havacılık sektörü için geliştirdikleri yapay zeka destekli çözümle, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda birinci olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl kasım ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO" etkinliğinin meyvelerini vermeye başladığını aktardı.

Uraloğlu, söz konusu sempozyumla birlikte havacılıkta yapay zeka kullanımının uluslararası gündeme taşındığını, gençlerin bu alana ilgisinin arttığını belirtti.

TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISI

Türk öğrencilerin, ICAO 42. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda elde ettiği başarıya işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

TEKNOFEST kuşağımızdan gelen genç öğrencilerimiz, 'Global Horizons: Inclusive Innovations for Aviation' teması altında havacılığın kritik bir sorunu için geliştirdikleri yapay zeka çözümüyle 25 proje arasından dünya birincisi olmuştur. Türk öğrencilerin geliştirdiği 'Air Traffic Controller Diversion & Support System' projesi, hava trafik kontrolünde ani yönlendirme ihtiyaçlarında hava araçlarına destek sağlıyor.

ABDULKADİR URALOĞLU, GENÇLERİN BAŞARISINI KUTLADI