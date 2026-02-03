Abdulkadir Uraloğlu: Kırkdilim Geçişi’ndeki 3 çift tüp tünelde sona yaklaştık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma alanında yolları kısaltan, sürüş güvenliği sağlayan ve tasarruf ettiren tünel ve geçit yapımı devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Çorum-Laçin-Osmancık Yolu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-İskilip Yolu’nun yaklaşık 3’üncü kilometresinden ayrılarak Laçin ilçesine uzanan, Kırkdilim Geçişi’ni de kapsayan 25 kilometrelik kesimde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Projenin tamamının 50,6 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini belirten Uraloğlu, tüm güzergâh boyunca imalatların sürdüğünü ifade etti.

"KIRKDİLİM GEÇİŞİ’NDE İNŞA ETTİĞİMİZ 3 ÇİFT TÜP TÜNELDE SONA YAKLAŞTIK"

Kırkdilim Tünellerinin Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan hatta daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sağlamak amacıyla inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, bölgenin coğrafi zorluklarının modern mühendislik çözümleriyle aşıldığını vurguladı.

"YOL, YÜKSEK STANDARTLI HALE GETİRİLİYOR"

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Stratejik öneme sahip proje kapsamında, güzergahın en zorlu kesimi olan Kırkdilim Geçişi’nde inşa ettiğimiz toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan 3 çift tüp tünelde de sona yaklaştık. Mevcutta 40 virajla geçilen, fiziki ve geometrik standardı düşük yolu; bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı hale getiriyoruz.

"AKARYAKITTAN YILLIK TOPLAM 311,5 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"

Kırkdilim Tünellerinin hizmete açılmasıyla el edilecek kazanıma ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Kırkdilim Tünelleri ile zamandan 255 milyon lira, akaryakıttan 56,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 311,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon salınımını da 3 bin 420 ton azaltacağız." diye konuştu.