Abdulkadir Uraloğlu: Kruvaziyerde rota Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde geldiği noktayı rakamlarla gözler önüne serdi. Bakan Uraloğlu'nun aktardığı verilere göre Kuşadası kruvaziyer turizminde zirvede yer aldı.

Haber Merkezi

Türkiye limanlarının daha çok tercih edildiği kruvaziyer turizminde yılın ilk 8 ayında gelinen nokta belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Ocak-Ağustos döneminde Türk limanlarını uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 749'a ulaştığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Kruvaziyerde rota Türkiye" diyerek, sosyal medya hesabı üzerinden son duruma ait şu bilgileri yayınladı:

2024 yılının ilk 8 ayında 749 kruvaziyer gemisi ile 1 milyon 196 bin 229 kruvaziyer yolcusunu limanlarımızda misafir ettik.

AĞUSTOSTA LİMANLARA UĞRAYAN GEMİ YÜZDE 21,4 VE YOLCU YÜZDE 42,6 ARTTI

Ağustos ayında ise; Limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artışla 176’ya; kruvaziyer yolcusu sayısını yüzde 42,6 artışla 306 bin 100’e ulaştırdık.



Limanlar çalışıyor.

GEMİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Uraloğlu, bir açıklama yaparak, Denizcilik Genel Müdürlüğünce açıklanan bu yılın 8 ayına ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini değerlendirdi.

"TÜRKİYE, KRUVAZİYER GEMİ TURİZMİNİN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN"

Türkiye'nin, kruvaziyer gemi turizminin önemli destinasyonlarından olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım ve turizm, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan 2 temel sektördür. Bu anlamda limanlarımız da aynı zamanda kültürel ve turistik zenginliklerimizin dünya çapında tanıtılması için kritik öneme sahip.

"KRUVAZİYER YOLCU SAYISI YÜZDE 31,9 ARTTI"

Uraloğlu, ağustosta Türk limanlarını uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artışla 176'ya ulaştığını bildirerek, şu açıklamayı yaptı:

Gemilerle limanlarımıza gelen yolcu sayısı 2023 yılı ağustos ayına göre yüzde 42,6 artışla 306 bin 100 kişi oldu. Yılın ilk 8 ayında ise limanlarımızı uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 749 adet, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 artışla 1 milyon 196 bin 229 kişi oldu.

EN FAZLA KRUVAZİYER GEMİ KUŞADASI LİMANI'NA UĞRADI

En fazla kruvaziyer gemi gelen ilk 3 liman hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

2024 Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası Limanı 330 adet kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı, 123 adet kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları, 62 adet gemi ile Bodrum takip etti. Ayrıca ağustos ayı verilerine göre 73 gemi ile Kuşadası zirvedeki yerini pekiştirdi. Ağustosta ikinci sırayı ise 30 gemi ile İstanbul limanları aldı. Bu limanlarımızı 20 gemi ile Çeşme takip etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN LİMANLAR

Uraloğlu, söz konusu dönemde Kuşadası Limanı'nın 534 bin 982 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman olduğunu da belirterek, bu limanı, 268 bin 227 yolcu ile İstanbul limanları ve 97 bin 968 kruvaziyer yolcu ile İzmir Alsancak Limanı'nın takip ettiğini aktardı.

Ağustosta 8 aylık sıralamanın değişmediğini vurgulayan Uraloğlu, Kuşadası Limanı'nın 133 bin 565, İstanbul limanlarının 74 bin 616 ve İzmir Alsancak Limanı'nın 21 bin 828 yolcuyu ağırladığını bildirdi.