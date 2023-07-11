Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'nin kalkınmasına ve istihdamına ulaşım modlarımızla katkı veriyoruz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Segment Fabrikası'nı ziyaret ederek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

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Türkiye'nin dört bir yanında açıklanan hedefler ve projeler doğrultusunda üretim devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı Projesi" kapsamında çalışmaların devam ettiği Segment Fabrikası'nı ziyaret ettiklerini belirten ve istihdama yönelik mesajlar içeren bir açıklama paylaştı.

Bakan Uraloğlu, ziyaretle ilgili açıklamasında, projenin giriş noktası olan Halkalı kesiminde kullanılacak olan segmentler için kurulan fabrikada 2 bin 100 parça ve 350 adet ring üretimi gerçekleştirildiğini aktardı.

Türkiye'nin kalkınmasına ulaşım modlarıyla katkı

Abdulkadir Uraloğlu'nun mesajındaki diğer açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin kalkınmasında ve istihdam hususunda ulaşım modlarımızla katkı veriyoruz.

"Birçok fabrikamız ile iş gücüne her anlamda kazanç sağlıyoruz"

Açtığımız, aralıksız üretim, hizmet sağlayan bu ve benzeri birçok fabrikamız ile iş gücüne her anlamda kazanç sağlıyoruz.

"Kent içi raylı sistem geliştiriliyor"