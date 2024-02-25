Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırmada 2028 hedeflerini açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfı Çalıştayı'nda ulaştırma hedef ve amaçlarını aktardı.

ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da gerçekleştirilen Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfı Çalıştay'nda, AK Parti dönemini kapsayan 22 yıl içinde ulaştırma altyapı projelerine toplamda 273 milyar dolar harcandığını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme alanlarında 2028 hedeflerini şöyle aktardı:

Karayolu

Trafiği azaltan ve mesafeleri kısaltan, batıdan doğuya kesintisiz ulaşım sunan akıllı yol ağını tamamlayacağız.

2028 yılına kadar 1.780 kilometre yeni otoyol ağı yatırımı gerçekleştireceğiz.

Demiryolu

13 bin 919 kilometre olan demiryolu ağımıza Haziran 2028 tarihine kadar toplam 5 bin 719 kilometre daha yatırım (3 bin 360 Km tamamlanması hedeflenen ve 2.359 km'si de inşaatı devam edecek olan olmak üzere) hızlı tren, çok yüksek hızlı tren yatırımları ve konvansiyonel demiryolu ağ yatırımı gerçekleştireceğiz.

Haziran 2028 tarihine geldiğimizde tamamlanacak demiryolu yatırımlarımız ile demiryolu ağımızı 17.279 km'ye çıkaracağız.

Havayolu

Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracak, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı en yakın sürede tamamlayacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nı ve Yozgat Havalimanı'nı 2023 yılı içerisinde hizmete açacağız.

Denizyolu

Deniz ticaretinde ve mavi vatandaki etkinliğimizi arttırmak.

Haberleşme

Internet altyapımızı dünya standartlarına uygun şekilde geliştirme çalışmalarımıza hızla devam edecek, 100 Mbit/saniye internet hizmeti her eve ulaştıracak, 5G teknolojisi ile yüzde 100 oranında nüfus kapsaması sağlayacak, 6G teknolojisine yönelik çalışmaları başlatacağız. Fiber genişbant abone yoğunluğunu uzun vadede tüm Türkiyeyi kapsayacak hale getireceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR