ABD’ye ihracatı artırmak için çalışmalar sürüyor

ABD, ihracatçıların 100 milyar dolarlık ticaret hacmi beklediği önemli bir pazar. EGİAD da ABD pazarı için iş birliklerini geliştirmek adına bir toplantı düzenledi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) online olarak düzenlediği toplantıyla, Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATCCI) ile Amerika’da iş kurma ve büyütme konusunda yardımcı olmak üzere faaliyette bulunan Global Trade & Communication; ABD’ye ihracat yapmak isteyen genç iş insanlarına tanıtıldı.

Toplantıda, iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

ABD PAZARINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYAN KURUMLAR TANITILDI

Çok sayıda iş insanının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATCCI) ile Global Trade Communication gibi ticaret merkezlerinin önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, ihracat yapmak isteyen EGİAD iş dünyası için bu kurumların Amerikan pazarında çok önemli bir katkı sağladığını belirtti.

"JOE BİDEN GÖRÜŞMESİ SONRASI TİCARİ İVMENİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay içinde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeye de değinen Yelkenbiçer, “Bu görüşmenin sonrasında ticari anlamda ivmenin artacağını düşünüyoruz. Küresel ticaretin yeniden eski gücüne kavuşması, ekonomik aktivitenin canlanması ve yatırım ortamının olumlu yönde ilerlemesi ve Türkiye’nin büyümeye devam ederek ilerlemesini temenni ediyoruz. Türkiye’nin güçlü sanayisinin gerek esnek üretim gücü gerekse yüksek potansiyeli ile koronavirüs sonrası büyüme trendinin en önemli itici güçlerinden biri olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.