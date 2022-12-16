ABD'ye ihracatta tarihi zirve

Türkiye'nin ihracatta önemli pazarlarından birisi olan ABD'de gerçekleşen ihracat, 3 milyar 216 milyon dolarla tarihi zirvesine yükseldi.

İhracatı artırmaya yönelik çalışmalar ivme kaydetti.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-kasım tarihleri arasında 13 milyar 216 milyon dolara ulaştı.

Böylelikle Türkiye'nin 11 aylık ihracatında dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin payı rekor seviyeye çıktı.

İhracat yüzde 14,8 arttı

ABD'ye yapılan ihracat yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,8'lik artış kaydetti. ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı da yüzde 5,71 oldu.

ABD böylece ocak-kasım döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 2'nci ülke konumunda yer aldı.

En fazla kimyevi maddeler ihraç edildi

AA'nın haberine göre, yılın 11 ayında ABD'ye en fazla dış satımı 1 milyar 439 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi. Bu sektörü, 1 milyar 334 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 170 milyon dolarla çelik sektörü, 936 milyon 855 bin dolarla mücevher sektörü, 929 milyon 451 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.