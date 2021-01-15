AB'nin dış ticareti kasım ayında azaldı

Avrupa Birliği'nin dış ticareti, vakaların çoğalması nedeni ile koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı kasım ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği'nin (AB) ve Euro Bölgesi'nin Kasım 2020 dönemi uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 176 milyar 600 milyon euroya, ithalatı da yüzde 6,2 düşüşle 151 milyar 300 milyon euroya indi.

25 MİLYAR 300 MİLYON EUROLUK DIŞ TİCARET FAZLASI

Böylece AB'de, kasım ayında 25 milyar 300 milyon euroluk dış ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat, kasımda 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 1 daralarak 196 milyar 700 milyon euro, ithalat yüzde 4,2 gerileyerek 170 milyar 900 milyon euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, kasımda yaklaşık 25 milyar 800 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

AB'DEN İTHALAT YAPAN ÜLKELER

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31 milyar 300 milyon euro ile ABD, 27 milyar 700 milyon euro ile İngiltere, 19 milyar 300 milyon euro ile Çin, 13 milyar 100 milyon euro ile İsviçre, 7 milyar 300 milyon euro ile Rusya ve 6 milyar 600 milyon euro ile de Türkiye oldu.

AB ÜLKELERİNE EN ÇOK ÇİN İHRACAT YAPIYOR

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 35 milyar 400 milyon euro ile Çin, 16 milyar 500 milyon euro ile ABD, 15 milyar 400 milyon euro ile İngiltere, 9 milyar 600 milyon euro ile İsviçre, 7 milyar 900 milyon euro ile Rusya, 5 milyar 800 milyon euro ile Türkiye ve 4 milyar 800 milyon euro ile Japonya olarak belirlendi.