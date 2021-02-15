AB'nin ihracatı geçen yıl yüzde 9,4 düştü

Koronavirüsün ihracata etkisi tüm dünyada hissedildi. AB'nin ihracatı 2020'de 1 trilyon 931 milyar 600 milyon euroya, ithalatı da 1 trilyon 714 milyar 300 milyon euroya geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği'nin (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2020 dönemine ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

EURO BÖLGESİNİN İHRACATI GEÇEN YIL YÜZDE 9,2 AZALDI

Euro Bölgesi'nde 2020'de toplam ihracat önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 azalarak 2 trilyon 131 milyar 400 milyon euroya, toplam ithalat da yüzde 10,8 gerileyerek 1 trilyon 897 milyar euroya indi. Euro Bölgesi'nin 2020 yılındaki ticaret fazlası 234 milyar 500 milyon euroyu buldu.

AB'NİN İHRACATI GEÇEN YIL YÜZDE 9,4 DÜŞTÜ

AB'nin 2020'de toplam ihracatı önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 1 trilyon 931 milyar 600 milyon euroya, ithalatı da yüzde 11,6 gerileyerek 1 trilyon 714 milyar 300 milyon euroya indi. Böylece AB, Ocak-Aralık 2020 döneminde 217 milyar 300 milyon euroluk ticaret fazlası verdi.

AB'DEN EN FAZLA İTHALAT YAPAN ÜLKE ABD OLDU

AB ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülkeler 353 milyar euro ile ABD, 277 milyar 500 milyon euro ile Birleşik Krallık, 202 milyar 500 milyon euro ile Çin, 142 milyar 400 milyon euro ile İsviçre, 79 milyar euro ile Rusya, 69 milyar 900 milyon euro ile Türkiye ve 54 milyar 500 milyon euro ile Japonya oldu.

EN FAZLA İHRACATI ÇİN GERÇEKLEŞTİRDİ

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 383 milyar 500 milyon euro ile Çin, 202 milyar euro ile ABD, 167 milyar 200 milyon euro ile Birleşik Krallık, 108 milyar 600 milyon euro ile İsviçre, 95,2 milyar euro ile Rusya, 62 milyar 600 milyon euro ile Türkiye ve 54 milyar 900 milyon euro ile Japonya olarak belirlendi.

Geçen yıl AB ile ticarette Çin 181 milyar euro ve Rusya 16 milyar 200 milyon euro fazla, ABD 150 milyar 900 milyon euro, Birleşik Krallık 110 milyar 300 milyon euro, İsviçre 33 milyar 800 milyon euro ve Türkiye 7 milyar 300 milyon euro açık verdi.

TÜRKİYE AB ARASINDAKİ TİCARET HACMİ

Türkiye ve AB arasındaki toplam ticaret hacmi 2020'de 132 milyar 500 milyon euro oldu.