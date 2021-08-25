Abu Dabili IHC, Türkiye'de yatırım fırsatı arıyor

Abu Dabili International Holding Co yöneticisi Syed Basar Shueb, Türkiye'yi ziyaret ettiğini, sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde satın almalar yapmak istediklerini aktardı.

Abu Dabili International Holding Co CEO'su Syed Basar Shueb, Türkiye'de sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.

“TÜRKİYE'DE SAĞLIK, SANAYİ VE GIDA İŞLEME SEKTÖRLERİNDE FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Shueb, Reuters'a yaptığı açıklamada şirket heyetinin fırsatları araştırmak için bu hafta Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Türkiye en büyük gıda işleme tesislerinden birine sahip olduğunu ve IHC'nin Türkiye'de sağlık, sanayi ve gıda işleme sektörlerinde fırsatları değerlendirdiğini ifade etti.

“IHC, BAZI ŞİRKETLERDE HİSSE SATIN ALMAYI DEĞERLENDİRİYOR”

İstanbul'da konuya yakın bir kaynak da IHC'nin, bazı şirketlerde azınlık hissesi almayı ve çeşitli sektörlerde orta ölçekli satın almaları değerlendirdiğini söyledi.

IHC'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan ile ekonomik iş birliğine yönelik bir toplantıda görüşmüştü. Thanoun, son aylarda Abu Dabi'nin borsadaki en değerli hissesine sahip olan IHC'nin Yönetim Kurulu Başkanı.