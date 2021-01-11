Abuja Büyükelçisi Ulueren: Nijerya'da Türk ürünlerinin algısı yüksek

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Türk ürünlerinin Nijerya'daki kalite algısının çok yüksek olduğunu bildirdi.

İkili ticaret görüşmeleri, koronavirüs salgını nedeni ile çevrim içi toplantılarla devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) düzenlediği Nijerya Pazarı ve Ticaret Fırsatları konulu seminerde konuşan Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, "Türk ürünlerinin Nijerya'daki kalite algısı çok yüksek." açıklaması yaptı.

"KORONAVİRÜS SALGININDAN EKONOMİSİ EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİSİ NİJERYA OLDU"

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen "Nijerya Pazarı ve Ticaret Fırsatları" konulu seminerde konuşan Ulueren, Nijerya'nın koronavirüs salgınından en çok etkilenen ekonomilerden olduğunun da altını çizdi.