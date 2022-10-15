Adalet Bakanlığı, 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı, başvuru şartlarına uyanların içinden yapılan yazılı ve sözlü sınav sonrasında 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacağını ve şartları duyurdu.

Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucu 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacağını ve şartları bildirdi.

Alımlar 5-9'uncu dereceli kadrolara yapılacak

Bakanlığın, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümünde yayınlanan duyurusuna göre, 5-9'uncu dereceli kadrolara yapılacak alımlar, açıktan ve naklen olacak.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçeleri olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.

Başvuru noktaları

Sınava başvurular, 10-16 Kasım'da elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden alınacak.

AA'nın haberine göre, geç başvuru günü ise 24 Kasım olarak belirlendi.

Alıma ilişkin diğer detaylara, Resmi Gazete'de ilgili bölümden ve Bakanlığın internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.





Başvuru şartları

Adayların, icra müdür ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 3'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

Sınavların içeriği

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden genel başarı puanı en az 70 olmak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere 1.000 aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.