Kurlardaki yükseliş, iç piyasada çeşitli ürünlere zam olarak yansıdı. Ekmek fiyatlarının yükselmesinin ardından vatandaşlar ucuz fiyata satılan ekmeklere yöneldi. Farklı illerde kuyruklar yaşanıyor.

Düşük faiz yüksek kur politikasının uygulanmaya başlanması, Türkiye'nin ihracatta peş peşe rekorlar kırmasının önünü açtı.

İhracatta büyük başarı yaşanırken, iç piyasada yüksek kur nedeniyle birçok ürüne zam geldi.

Ekmek yapımında kullanılan ürünlere gelen zamlar, ekmek fiyatlarının da zamlanmasının önünü açtı.

Adana'da da gelen zammın ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu.

ADANA'DA 1 LİRALIK EKMEK KUYRUĞU

Ekmeğin zamlanmasından sonra vatandaşlar ise soluğu Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek büfelerinde aldı.

Ucuza satılan ekmek için büfelerin önünde metrelerce sıra oldu.

Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, "5 ekmek aldım. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor." diye konuştu.

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

"KENDİ ÜRETİMİMİZ OLAN ŞEYLER VAR, ONLARIN FİYATI ARTMAMALI"

Nurseli Pekçabuk ise "5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı." dedi.