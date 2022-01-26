Adana’da yağmur ve kar çiftçiyi güldürdü

Son günlerde artan kar yağışı yurdu olumsuz etkilese de bazı bölgelerdeki çiftçi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye’de son günlerde yağan kar ve yağmur nedeniyle çiftçiler rahat bir nefes aldı.

YER ALTI SULARI YÜKSELİYOR

Türkiye’yi etkisi altına alan yağmur ve kar nedeniyle barajlar ve yer altı suları doluyor. Geçen sene kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan çiftçiler de rahat bir nefes aldı.

"YAĞMUR VE KAR ÜRÜNLERE CAN SUYU OLDU"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağmur ve karın ürünlere can suyu olduğunu söyledi.

"KURAKLIK RİSKİ ORTADAN KALKTI"

Doğan, “Yaz mevsimine kadar kuraklık riski ortadan kalktı. Her şeyin aşırısı zarardır. Ancak toprak suya açtı. Yağmurun yağması iyi oldu.” diye konuştu.

"ÇİFTÇİLER RAHAT NEFES ALDI"

Doğan, Türkiye için kuraklık riskinin her daim olduğunu belirterek, “Yaz mevsiminde eğer yağmur yağmazsa ürünler için yine sıkıntı olacak. Ancak şu an iyi oldu. Yer altı suları, barajlar doldu. Çiftçiler rahat bir nefes aldı.” ifadelerini kullandı.