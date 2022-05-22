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    Adana’da arpa hasadıyla birlikte alımlar da başladı

    Türkiye’nin bereketli topraklarının bulunduğu önemli illerden Adana’da başlayan arpa hasadının ardından arpa talebinde bulunan yöre halkı da hayvancılar da sıraya girdi.
    • 22.05.2022 - 16:12
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    Adana’da arpa hasadıyla birlikte alımlar da başladı

    Adana’da başlayan arpa hasadında çiftçi bu yıl kuraklık nedeniyle verim düşüşü yaşadı.

    Edeler yem peşinde

    Yörede edeler olarak bilinen vatandaşlar ise çocukları ile hayvanları için tarlada yem peşine düştü.

    İHAnın haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık 32 bin dekar araziye 11 bin 500 ton ekilen arpada çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

    arpa

    Yağmur geç başladı

    Çiftçiler bu yıl yağmurların geç yağması yüzünden verim düşüklüğü yaşadığını söyledi.

    Çiftçiler arpa hasadında mesai yaparken, edelerin at arabaları, eşek üstünde çocukları ile tarlada havanlarına yem için sıra beklemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

    arpa

    At ve eşeklerle tarlada sıraya girdiler

    Onlarca vatandaş, atları ve eşekleri ile tarlaya girerek hayvanlarına yem almak için mücadele etti. Üreticiler hasadın zekatı diyerek yem bekleyen edelere arpa verdi.

    arpa

    Verim geçen yıldan daha düşük

    Bu yıl verimin geçen yıldan daha düşük olduğunu kaydeden üretici Remzi Erdoğan, “Bugün ilk arpa hasadımızı gerçekleştirdik. 33 dönüm arazide hasat yaptık 16 dönüm daha biçeceğiz. Bu yıl arpa kilosu 4,75 kuruş diyorlar. Henüz açıklanmadı. Ben hayvanlarıma yem olarak kullanıyorum.” dedi.

    arpa

    Tüccara borcum var

    Arpa hasadı yapan Mithat Yaşarcan ise 50 dönüm arazide hasat yaptığını belirterek, “Bu yıl üzgünüz, girdiler yüksek üstüne kuraklıkla birlikte verim düşüklüğü var. Ben hayvancılıkta kullanıyorum fazlasını veriyorum. Tüccara borcum var onu vereceğim.” diye konuştu.

    arpa

    arpa

    arpa

    arpa


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