Adana’da arpa hasadıyla birlikte alımlar da başladı

Türkiye’nin bereketli topraklarının bulunduğu önemli illerden Adana’da başlayan arpa hasadının ardından arpa talebinde bulunan yöre halkı da hayvancılar da sıraya girdi.

Adana’da başlayan arpa hasadında çiftçi bu yıl kuraklık nedeniyle verim düşüşü yaşadı.

Edeler yem peşinde

Yörede “edeler” olarak bilinen vatandaşlar ise çocukları ile hayvanları için tarlada yem peşine düştü.

İHA’nın haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık 32 bin dekar araziye 11 bin 500 ton ekilen arpada çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

Yağmur geç başladı

Çiftçiler bu yıl yağmurların geç yağması yüzünden verim düşüklüğü yaşadığını söyledi.

Çiftçiler arpa hasadında mesai yaparken, edelerin at arabaları, eşek üstünde çocukları ile tarlada havanlarına yem için sıra beklemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

At ve eşeklerle tarlada sıraya girdiler

Onlarca vatandaş, atları ve eşekleri ile tarlaya girerek hayvanlarına yem almak için mücadele etti. Üreticiler “hasadın zekatı” diyerek yem bekleyen edelere arpa verdi.

“Verim geçen yıldan daha düşük”

Bu yıl verimin geçen yıldan daha düşük olduğunu kaydeden üretici Remzi Erdoğan, “Bugün ilk arpa hasadımızı gerçekleştirdik. 33 dönüm arazide hasat yaptık 16 dönüm daha biçeceğiz. Bu yıl arpa kilosu 4,75 kuruş diyorlar. Henüz açıklanmadı. Ben hayvanlarıma yem olarak kullanıyorum.” dedi.

“Tüccara borcum var”

Arpa hasadı yapan Mithat Yaşarcan ise 50 dönüm arazide hasat yaptığını belirterek, “Bu yıl üzgünüz, girdiler yüksek üstüne kuraklıkla birlikte verim düşüklüğü var. Ben hayvancılıkta kullanıyorum fazlasını veriyorum. Tüccara borcum var onu vereceğim.” diye konuştu.