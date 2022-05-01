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    Adana'da berberlerin bayram mesaisi başladı

    Bayramlarda berbere gitmek adettendir. Hal böyle olunca da bayramdan önce hatta bayram namazına kadar sürecek berber mesaisi yaşanıyor.
    • 01.05.2022 - 10:30
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    Adana'da berberlerin bayram mesaisi başladı

    Adana’da Ramazan Bayramı öncesinde berber ve kuaförlerde tıraş kuyruğu oluşurken, sabah 07.00’da başlayan mesainin, Bayram namazına kadar devam etmesi bekleniyor.

    Berberlerde sıra var

    Adana’da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitmeye çalışılsa da yine de kuyrukta beklenmesine mani olunamadı.

    Berberler yoğunluktan mutlu

    İHA'nın haberine göre, sabah 07.00’da dükkanını açan berberlerin, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi. Her bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyleyen erkek kuaförü Ahmet Ocak, “Her bayram öncesi yoğunluğumuz oluyor. Son dönemde piyasa da durgundu bu yoğunluk bizlere can suyu oldu. Bayram namazına kadar açığız. Herkese yetişmeye çalışacağız.” diye konuştu.

    Berber

    3 saat bekleyen var

    Bayram öncesi tıraş olmaya gelen Doğan Can Doğan isimli vatandaş ise “3 gündür randevu almak için uğraştım. Çok yoğunluk var. Sabah 07.00’da geldim ama 3 saattir bekliyorum.” dedi.

    Berber

    Berber

    Berber

    Berber

    Berber

    Berber


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