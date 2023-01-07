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Adana'da da ekmek 5 TL oldu
Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 5 lira oldu.
- 07.01.2023 - 04:16
Yeni yılla birlikte birçok kentte olduğu biri Adana'da ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
4 TL'den 5 TL'ye çıkarıldı
İHA'nın aktardığına göre; Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.
Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.