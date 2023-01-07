Adana'da da ekmek 5 TL oldu

Adana'da da ekmek 5 TL oldu

Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 5 lira oldu.

Yeni yılla birlikte birçok kentte olduğu biri Adana'da ekmeğin fiyatına zam yapıldı.

4 TL'den 5 TL'ye çıkarıldı

İHA'nın aktardığına göre; Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.