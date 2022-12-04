Adana'da devre mülkünü satmak isteyen 125 kişi 20 milyon lira dolandırıldı

Adana merkezli 33 ilde dolandırıcılık yapan bir çete, devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdı.

Dolandırıcılıkta yeni bir yöntem daha emniyet güçlerinin radarına takıldı. Mağdurların zararlarını gidermek ve yeni kurbanların çıkmasını önlemek için çok yönlü takip başlatıldı.

Devre mülklerini yüksek fiyata satmak isteyenleri tuzağına düşürerek, 125 mülk sahibinin toplam 20 milyon lirasını alan çeteye operasyon düzenlendi.

Adana merkezli olmak üzere toplam 33 ilde gerçekleştirilen baskınlar sonuç verdi.

55 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda "Devre mülkünüzü yüksek fiyata satarız" vaadiyle 125 devre mülk sahibinin 20 milyon lirasını dolandırdığı belirlenen 55 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Dolandırıcılar paravan şirket kurdu

Şüphelilerin özellikle yaşlı devre mülk sahiplerini seçtiği ve kurdukları paravan şirkete davet ettiği mağdurlara harç, tapu, sigorta, pul masrafı çıkararak dolandırdıkları öne sürüldü.

DHA'nın kaynaklarına göre, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor













