Adana'da evleri yanan vatandaşlar için 1 milyon TL aktarılacak

Adana'da evleri yanan vatandaşlar için 1 milyon TL aktarılacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kozan'daki yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 12 ev yanarken, 800 ev tahliye edildi.

Yangında 200 hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adana'daki yangında yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

"1 MİLYON TL KAYNAK AKTARIYORUZ"

Yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını belirten Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Kozan’da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan SYDV’mıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Geçmiş olsun Adana."

Adana Kozan’da orman yangını ViDEO