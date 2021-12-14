Adana'da iki dev bal kabağına 1000 lira teklif geldi, satmadı

Adana’nın Kozan ilçesinde bal kabağı hasadı sürerken, bir üretici 1.000 lira teklif edilmesine rağmen 2 dev bal kabağına kıyıp satamadı.

Kozan ilçesinde vitamin deposu bal kabağının kilogramı 3 liradan satılıyor. Bal kabağı üreticisi Battal Yavuz, ayrı ayrı 22 kilo 750 gram ve 23 kilo 400 gram tutan bal kabaklarına 1.000 lira teklif eden olduğunu ama satmadığını söyledi.

TOPLAM 100 TON BAL KABAĞI HASADI YAPILIYOR

30 dönümlük alanda 8 çeşitte100 ton bal kabağı hasadı yaptıklarını belirten Yavuz, “Şu an 10 ton kaldı. 70 kiloluk bal kabağını 2-3 bin liradan sattım. 22 kilo 750 gram olan ve 23 kilo 400 gram olan iki dev bal kabağına 1.000 lira verdiler ama bunları satmadım.





ÇOCUKLARIN DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN TALEP GÖRÜYOR

Çocukların demir eksikliği için yoğun talep var. Genelde yabancı kültürün insanları talep ediyor. Bizim Türkler yemek için istiyor. Profesörler, hemşireler, doktorlar istiyor ve geliyor. Telefon açıyorlar. Türkiye’nin her yerinde kargo ile kabak istiyorlar. Tarlada 2 liradan liradan verdim.





KABAĞIN KİLOSU 3 LİRA

Şimdi 3 liradan veriyorum. 8 çeşit bal kabağımız var.” diye konuştu.