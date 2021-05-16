Adana’da karpuz hasadı başladı

Türkiye üretiminin yüzde 22,6’sının karşılandığı Adana’da, turfanda karpuz hasadına başlandı.

Adana, karpuz üretiminde ilk hasadını gerçekleştirdi.

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 22,6’sının karşılandığı Adana’da, turfanda karpuz hasadına başlandı. Bu yıl karpuzda 745 bin ton rekolte bekleniyor.

Karataş ilçesindeki Bahçe ve Kapı mahallelerinde kumsal topraklarda yetişen ve kilosu 3,5-5 liradan satılan karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

"TÜRKİYE TOPLAM ÜRETİMİ 3.4 MİLYON TON"

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin yaptığı açıklamada, son 10 yılda Türkiye karpuz üretiminin 3 milyon 700 bin-4 milyon 200 bin ton arasında değişim gösterdiğini belirterek, 2020 yılı Türkiye üretiminin yaklaşık 3 milyon 450 bin ton olduğunu, Adana üretiminin ise 112 bin 837 dekar alanda 789 bin 889 ton olarak gerçekleştiğini söyledi.

BU YIL KARPUZDA 745 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Adana’nın Türkiye karpuz üretiminde yüzde 22,6 ile ilk sırada yer aldığını kaydeden Tekin, "Bu yılki tahminlerimize göre ekilişimiz 23 bin 485 açıkta ve 82 bin 882 dekar örtü altında olmak üzere toplam 110 bin dekar alandan 745 bin ton olarak rekolte beklenmektedir." dedi.