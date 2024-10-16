Türkiye genelinde çeşitli ürünlerde hasat sezonu devam ediyor.
Adana’nın Kozan ilçesinde de Kuytucak narında hasat başladı.
Kuytucak Mahallesi'nde atalardan kalan nar bahçelerinde başlayan hasat sonucunda, meyvenin bahçede kilosu 20 liradan alıcı buluyor.
HASAT 15 GÜN
İnce kabuğu iri taneleri ve aroması ile Kozan Ticaret Odası tarafından 2 yıl önce coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen Kuytucak Nar’ının hasadı 15 gün sürecek.
"NAR ERKEN OLGUNLAŞTI"
Üretici Ahmet Ağluç, köyde nar hasadını imece usulü yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
Bu yıl kurak geçti. Don olmayınca nar erken olgunlaştı toprak kabarmadı. Kuytucak narı lezzeti ile bilinir ve çok talep görüyor. Hasadı çok zor ama bizler yapıyoruz. Bahçede kilosu 20 TL’den alıcı buluyor. İşimiz zor ama hasadı yapıyoruz.
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