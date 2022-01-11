Adanalı üretici, dalında kilosuna 1 liraya alıcı bulamadığı limon ile portakalın kabuklarını kurutarak satıyor. Satılan kuru limon kabukları kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde narenciye yetiştiriciliği yapanlar, dalında kilosunu 1 liraya alıcı bulamadığı limonların kabuklarını kurutarak satıyor.

GEÇEN YIL LİMON KABUKLARI 5-7 LİRA ARASINDAYDI

Ahmet Yiğenoğlu, kuru narenciye kabuğunun kilosunu geçen yıl 5 ile 7 lira arasında sattıklarını bu yıl ise tüccarların henüz fiyat vermediğini söyledi.

KOZMETİK VE İLAÇ SANAYİNDE KULLANILIYOR

Narenciye üretiminin yaygın yapıldığı Kozan'da dalında kalan narenciye ürünlerinin kabukları, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılmak üzere büyük bir emek ile yeniden ekonomiye kazandırılmak için kurutuluyor.

Adana'da limonun kabuğu kendinden değerli VİDEO

LİMONLAR TEK TEK SOYULUP KURUTULUYOR

Bazı üreticiler, bahçelerde topladıkları limon ve portakalları tek tek soyup kabuklarını iplere asarak kurutuyor.

Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan Beyti Sert (65), emekli olduğunu eşiyle birlikte narenciye kabuklarını kurutup sattıklarını söyledi.

"SATILMAYAN LİMANLARIN KABUKLARINI KURUTUYORUZ"

Limonu dalında kalan Ahmet Yiğenoğlu ise limonun kabuklarını soymak için ailesiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, "Doğudan gelenler 500 kuruşa limonları aldı. Kalanları da böyle kurutuyoruz. Soyup tek tek asıp kuruttuktan sonra tüccara veriyoruz. Batı bölgelerindeki fabrikalara gidiyor. Adana'mızda bunu değerlendirecek maalesef fabrikamız yok. 1 ton narenciye kabuğu kurutmayı hedefliyoruz. Geçen yıllarda kilosu 5 ile 7 arasında satılıyordu.





BU YIL FİYAT BELLİ DEĞİL

Bu sene fiyat belli değil. Ama limon dibine düşerse asit ağaca ve toprağa zarar veriyor. Böyle değerlendiriyoruz. En azından ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Herkes kazanmış oluyor." dedi.