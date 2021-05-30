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    Adana'da pamuk hasadında ürün kaybına 427 lira para cezası

    Adana’da hasatta ürün kaybına neden olan pamuk toplama makinesi sahiplerine 427 lira para cezası uygulanacağı bildirildi.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 15:44
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    Adana'da pamuk hasadında ürün kaybına 427 lira para cezası

    Tarladaki pamuğun zamanında, en az ürün ve kalite kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak amacıyla 2021 Yılı Pamuk Kontrol Hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili valilik tebliği yayınlandı.

    PAMUK TOPLAMA MAKİNESİNİN ÜRÜNE ZARAR VERMESİ: 427 LİRA CEZA

    Tebliğ'e göre, Adana’da pamuk hasadında yasal sınırlardan fazla ürün kaybına neden olan pamuk toplama makinesi sahiplerine 427 lira cezai işlem uygulanacak.

    İŞLEME İRTİRAZ EDİLMESİ: 204 LİRA CEZA

    Bu işleme itiraz edip kimlik göstermeyen hasat makinası sahibi veya sürücüye de ayrıca 204 lira cezai işlem yapılacak.

    Fazla ürün kaybına neden olan pamuk toplama makinesi sahiplerinin il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi istendi.

    Pamuk toplarken verilen zarara ceza kesilecek

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