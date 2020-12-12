Adana'da pişmiş kestanenin tanesi 1 lirayı geçti

Adana'da kilosu çiğ olarak 20 liraya satılan kestanenin pişmişin kilosu ise 80 liraya çıkıyor.

Hepimiz kestaneyi severiz. Satışının başlaması, kış mevsiminin geldiğinin bir göstergesidir. Hele kestane tezgahlarının yanından geçerken burnumuza kadar gelen kokusu bizi cezbeder. Ama alabilmek ve doya doya yiyebilmek mümkün mü?

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kestane, havaların soğumasıyla tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatı hızla artan kestaneyi satarak geçimini sağlayan seyyar kestane satıcıları da durumdan şikayetçi.

“ÇİĞ KESTANENİN KİLOSU 20-25 LİRA ARASINDA, PİŞMİŞİNİN KİLOSU İSE 80 LİRA”

Adana'da, seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Ahmet Yüksel, kestanenin pişirilirken çok fazla fire verdiğini belirterek, "Kestanenin maliyeti bize 40 lira oluyor. O yüzden 80 liraya satıyoruz. Zaten kimse 1 kilo almıyor. Herkes 5-10 liralık alıp nefsini köreltiyor.

1 KİLO KESTANENİN FİYATI 1 KİLO PİRZOLAYA EŞİT

1 kilo kestanenin fiyatı 1 kilo pirzolaya eşit oldu diyebiliriz." dedi.

“KESTANEYİ PİŞİRİRKEN YÜZDE 15 FİRE VERİYORUZ”

Birinci kalite kestanelerin fazla talep görmesinden dolayı pahalı satıldığını belirten Hüseyin Kalyoncuoğlu, "Kestaneyi pişirirken neredeyse yüzde 15 fire veriyoruz. Bu yüzden de fiyatları biraz yüksek.

1 TANESİ EKMEK FİYATINA GELİYOR

O yüzdende pişmiş kestanenin tanesi ekmek fiyatına satılıyor." diye konuştu.

“FİYAT ARTIŞININ NEDENİ PANDEMİ”

Bütün kış boyunca odun sobası yaktığı her gün kestane pişirip yediğini belirten Sibel Yıldız, pişmiş kestane fiyatlarının pandemi nedeniyle yükseldiğini söyledi.