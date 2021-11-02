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    Adana'da safran hasadı telaşı

    Safran pek çok bölgemizde birden yetişiyor ve bulunduğu bölgeye hem ekonomik hem de turistik katkı sağlıyor. Adana'daki safranın hikayesi de 15 yıl önce başladı.
    • AA
    • 02.11.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 17:39
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    Adana'da safran hasadı telaşı

    Adana’nın Kozan ilçesinde sezonun ilk hasadını yapan Ali Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor.

    Geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir olsun terk etmeyen Ali Gök’ün ektiği safranlar çiçek açtı.

    Adana'da safran hasadı telaşı VİDEO

    SAFRANIN SOĞANINI 15 YIL ÖNCE SAFRANBOLU'DAN GETİRDİ

    15 yıl önce Safranbolu’dan getirdiği bir safran soğanıyla başladığı üretimini sürdüren Ali Gök, yılda sadece 40 gün boyunca çiçek açan safranın meşakkatli bir hasadı olduğunu söyledi.

    Adana da safran hasadı telaşı #1

    GRAMI 50 LİRADAN GİDİYOR

    Gök, "Safran hasadımız başladı. Elimizdeki safranlar çıktı şimdi hasadını yapıyoruz. Bir soğan getirdim ve ikinci sene 10 tane oldu şimdi 3 dönüm arazide ekiyorum. 3 dönümden 800 grama kadar hasat yapıyoruz. Gramı 50 liradan gidiyor. Biraz pazar sıkıntım var.

    Adana da safran hasadı telaşı #2

    "ALTIN NEYSE SAFRAN DA ODUR"

    Altın neyse, safran odur. Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı, bereketli bir o kadar hasadı zor bir ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz." dedi.

    Adana da safran hasadı telaşı #3

    İLAÇ SANAYİSİNDE KULLANILIYOR

    Türkiye geneli tüm üretimde 5 kilo safranın çok zor şekilde çıkarıldığını, İtalya ve Avrupa’nın gözdesi olan ürünün yurt dışında ilaç sanayisinde kullanıldığını anlatan Ali Gök, safranın çayının yapıldığını, yemeklere kullanıldığını ve aktarda tıbbı bitki olarak satıldığını kaydetti.

    Adana da safran hasadı telaşı #4

    40 GÜN BOYUNCA HERGÜN ÇİÇEK AÇIYOR

    1 Kasım ile çiçek açmaya başlayan safran çiçeklerinin 40 gün boyunca her gün çiçek açarak hasat yapıldığını kaydeden Ali Gök, safran bitkisini yurt dışına ihraç etmek için yetkililerden de destek beklediğini söyledi.

    Adana da safran hasadı telaşı #5

    Adana da safran hasadı telaşı #6

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