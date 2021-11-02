Safran pek çok bölgemizde birden yetişiyor ve bulunduğu bölgeye hem ekonomik hem de turistik katkı sağlıyor. Adana'daki safranın hikayesi de 15 yıl önce başladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde sezonun ilk hasadını yapan Ali Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor.

Geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir olsun terk etmeyen Ali Gök’ün ektiği safranlar çiçek açtı.

Adana'da safran hasadı telaşı VİDEO

SAFRANIN SOĞANINI 15 YIL ÖNCE SAFRANBOLU'DAN GETİRDİ

15 yıl önce Safranbolu’dan getirdiği bir safran soğanıyla başladığı üretimini sürdüren Ali Gök, yılda sadece 40 gün boyunca çiçek açan safranın meşakkatli bir hasadı olduğunu söyledi.

GRAMI 50 LİRADAN GİDİYOR

Gök, "Safran hasadımız başladı. Elimizdeki safranlar çıktı şimdi hasadını yapıyoruz. Bir soğan getirdim ve ikinci sene 10 tane oldu şimdi 3 dönüm arazide ekiyorum. 3 dönümden 800 grama kadar hasat yapıyoruz. Gramı 50 liradan gidiyor. Biraz pazar sıkıntım var.





"ALTIN NEYSE SAFRAN DA ODUR"

Altın neyse, safran odur. Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı, bereketli bir o kadar hasadı zor bir ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz." dedi.

İLAÇ SANAYİSİNDE KULLANILIYOR

Türkiye geneli tüm üretimde 5 kilo safranın çok zor şekilde çıkarıldığını, İtalya ve Avrupa’nın gözdesi olan ürünün yurt dışında ilaç sanayisinde kullanıldığını anlatan Ali Gök, safranın çayının yapıldığını, yemeklere kullanıldığını ve aktarda tıbbı bitki olarak satıldığını kaydetti.

40 GÜN BOYUNCA HERGÜN ÇİÇEK AÇIYOR

1 Kasım ile çiçek açmaya başlayan safran çiçeklerinin 40 gün boyunca her gün çiçek açarak hasat yapıldığını kaydeden Ali Gök, safran bitkisini yurt dışına ihraç etmek için yetkililerden de destek beklediğini söyledi.