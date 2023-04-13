Adana'da soğan fiyatlarını düşürecek hasat başladı Çöpe atılarak seçim öncesi iktidarı soğan fiyatıyla zora sokmak isteyenlerin oyunu hızlanan hasatla bozuluyor.

İHA

Seçime az bir süre kala gıda provokatörlerin elindeki en büyük malzeme bitiyor.

Soğan fiyatları üzerinden muhalefet yapanlar hayal kırıklığı yaşıyor.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da, bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor.

İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 14 liraya kadar geriledi.

Fiyatların yüksek seyretmesinin nedeni ise Ramazan Bayramı öncesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden tarım işçisi gelmemesi olduğu belirtildi.

Ayrıca, Ramazan Bayramı'ndan sonra hasadın hızlanmasıyla, fiyatların da hızla düşmesi bekleniyor.

"Piyasaya az girdiği için fiyatı yüksek"

Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde devam eden hasatla ilgili bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şunları söyledi:

Bu sene havaların halen yağışlı gitmesi nedeniyle tam anlamıyla hasada başlanılamadı. Şu anda Adana ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hasat devam etmekte. Soğan, piyasaya az girdiği için fiyatlar yüksek. Şu an soğan fiyatı tarlada 14 ile 16 lira arasında değişiyor.

"Bayram sonrası ucuzlayacak"

Ramazan Bayramı'ndan sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kalifiye soğan işçilerinin gelmesi ve hasadın artmasıyla fiyatların düşeceğine değinen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu fiyatlar Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek. Şu anda soğanlar Adana'daki tarım işçileriyle toplanıyor ancak o da yeterli olmuyor. Soğan fiyatları Ramazan Bayramı'ndan en geç 1 hafta sonra düşecektir. Türkiye'nin tamamında vatandaşlarımız bayram sonrası ucuza soğan tüketecek.

Bu sene üreticini yüzünün güldüğünü belirten çiftçi Mutlu Metin Talay ise soğanın fiyatından ve veriminden oldukça memnun olduklarını söyledi.