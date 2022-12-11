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    Adana'da portakal hasadı başladı: Üretici fiyatlardan memnun

    Kozan ilçesinde, coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen portakalın hasadı başladı. Dalında kilosu 5 TL olan Kozan portakalı verimiyle de üreticisini sevindirdi.
    • 11.12.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 09:29
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    Adana'da portakal hasadı başladı: Üretici fiyatlardan memnun

    Adana Kozan’ın Bucak bölgesinde binlerce dönüm arazide yetişen tescilli portakal, ince kabuklu ve lezzetli oluşu ile iç ve dış piyasadan yoğun talep görüyor.

    Geçen yıl dalında 1,5 TL’den alıcı bulan portakalın bu yıl kilosunun 5 TL olması üreticinin yüzünü güldürdü.

    "Yoğun talep görüyor"

    Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça, "Bölgemiz 5 muhtarlıktan oluşuyor ve Kozan portakalı buradan yetişiyor. Bu yıl fiyatı nedeniyle üreticilerimizin yüzü gülüyor. Lezzetli, ince kabuklu ve sulu olması nedeniyle diğer portakallara göre yoğun talep görüyor ve hem yurt içine hem yurt dışına gönderimi oluyor." dedi.

    Adana da portakal hasadı başladı: Üretici fiyatlardan memnun #1

    "5 TL’den satılması bizleri mutlu etti"

    Üretici Ahmet Yüceler ise 5 dönüm arazide hasat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu an Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri ve Isparta birçok şehre portakal gönderiyoruz. Bu yıl da dalında 5 TL’den satılması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

    Adana da portakal hasadı başladı: Üretici fiyatlardan memnun #2

    Adana da portakal hasadı başladı: Üretici fiyatlardan memnun #3

    Adana da portakal hasadı başladı: Üretici fiyatlardan memnun #4

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    Adana da portakal hasadı başladı: Üretici fiyatlardan memnun #6


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