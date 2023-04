Adana’da turfanda soğan hasadı başladı

İHA

Verimli arazilerin bulunduğu Adana’da, soğan hasadına başlandı...

23 bin dönüm alanda ekilen soğanın hasadı için Türkiye’nin farklı bölgelerinden kente tarım işçileri geldi, erken saatlerde tarlalara girdi.

İşçiler soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurdu, ağzını da dikip satışa hazır hale getirdi.

Soğan elçileri tarafından da ürünler sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Hasatla ile ilgili bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğanın Türkiye’deki bütün illere Adana’dan gönderileceğini söyledi.

Doğan, şunları söyledi:

Ankara bölgesindeki depolarda soğanın çıkış fiyatının 17-18 TL arasında olduğunu, markette de 20-25 TL civarında satıldığını ifade eden Akın, şöyle devam etti:

Soğanın hasadı şu an başladı ama bayrama kadar fiyatlar biraz yüksek olacak. Bayramdan sonra Adana ve Hatay’da soğan hasadı başlayacağı için fiyatlar yavaş yavaş düşecektir. Geçen yıl 12 bin 500 dönüm soğan ekim alanı vardı. Bu yıl Adana’da 23 bin dönüm alanda soğan ekimi var. Buradaki soğan 1 hafta erkenci olduğu için hasada başlandı. 1 hafta 10 gün sonra Adana’nın her yerinde hasat başlayacak ve piyasaya girdikçe fiyat düşecek. Şu an soğanın tarladaki fiyatı 17-18 TL arasında satılmakta.