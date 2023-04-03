Adana’da turfanda soğan hasadı başladı Türkiye’nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da hasat başladı. Geçen yıl kentte 12 bin 500 dönüm olan ekim alanı, bu yıl 23 bin dönüme çıktı. 1 hafta 10 gün sonra Adana’nın her yerinde hasadın başlayacak olmasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor.

İHA

Verimli arazilerin bulunduğu Adana’da, soğan hasadına başlandı...

23 bin dönüm alanda ekilen soğanın hasadı için Türkiye’nin farklı bölgelerinden kente tarım işçileri geldi, erken saatlerde tarlalara girdi.

İşçiler soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurdu, ağzını da dikip satışa hazır hale getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor

Soğan elçileri tarafından da ürünler sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Hasatla ile ilgili bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğanın Türkiye’deki bütün illere Adana’dan gönderileceğini söyledi.

"Bu yıl vatandaş soğanı yüksek fiyattan yedi"

Doğan, şunları söyledi:

Geçen yıl Adana’da soğan hasadı, 14 Nisan’da başlamıştı. Bu yıl 15 gün erken başladı. 2021 yılında soğan Adana ve Hatay’da tarlada kaldığından para etmedi. 2022 yılında Adana’da 12 bin 500 dönüm alanda soğan ekimi oldu. Geçen yıl soğan çiftçinin yüzünü güldürdü. Türkiye’nin tamamında azdı ve kışlık depolara da soğan az girdiğinden dolayı bu yıl vatandaş soğanı yüksek fiyattan yedi.

Tarlada ve markette fiyatlar arasında fark var

Ankara bölgesindeki depolarda soğanın çıkış fiyatının 17-18 TL arasında olduğunu, markette de 20-25 TL civarında satıldığını ifade eden Akın, şöyle devam etti:

Soğanın hasadı şu an başladı ama bayrama kadar fiyatlar biraz yüksek olacak. Bayramdan sonra Adana ve Hatay’da soğan hasadı başlayacağı için fiyatlar yavaş yavaş düşecektir. Geçen yıl 12 bin 500 dönüm soğan ekim alanı vardı. Bu yıl Adana’da 23 bin dönüm alanda soğan ekimi var. Buradaki soğan 1 hafta erkenci olduğu için hasada başlandı. 1 hafta 10 gün sonra Adana’nın her yerinde hasat başlayacak ve piyasaya girdikçe fiyat düşecek. Şu an soğanın tarladaki fiyatı 17-18 TL arasında satılmakta.

"Yurt dışına da gönderilmesini istiyoruz"

Doğan, ihracat kapısının açılmasını istediklerini dile getirerek, “Adana’da soğan hasadı yapılırken, soğan kabuk bağlarken yurt dışına da gönderilmesini istiyoruz. Reyhanlı’da da bu yıl soğan ekimi fazla. Eğer o soğanlar çıktığında yurt dışı kapıları açılmazsa, soğan elimizde kalacaktır.” diye konuştu.

"Fiyattan da memnunuz düşmezse iyi"

Üreticilerden Metin Öztekin ise yılın ilk hasadını yaptıklarını ifade ederek, “Hayırlı olsun. Verim de oldukça iyi çok şükür. Fiyattan da memnunuz düşmezse iyi.” ifadelerini kullandı.