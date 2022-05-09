Adana'da üç yeni pamuk çeşidi tescillendi

Yeni ürün tescilleri verimli cinsler için geçerli oluyor. Pamuk yetiştiriciliği ile ünlü Adana'da üç yeni çeşit daha tescillenerek tarıma kazandırıldı.

Türk tarımına Adana'dan üç farklı pamuk türü katıldı.

Adana'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce lif kalitesi ve verimi yüksek olan üç yeni pamuk çeşidi geliştirilip tescillendi.

"Türkan", "Boran" ve "Maraspoli"

Enstitüde bugüne kadar geliştirilip tescil edilmiş 30 pamuk çeşidine "Türkan", "Boran" ve "Maraspoli" isimleri verilen üç çeşit daha eklendi.

AA'nın haberine göre, emsallerine göre özellikle lif kalitesi ve verimiyle öne çıkan pamuk çeşitleri, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu.

"Orta Asya pazarına açılmak üzere çeşitler geliştiriyoruz"

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, ülke çiftçisinin pamuk tohumu ihtiyacını karşılaması için kurulan enstitü açısından pamuğun özel bir anlamı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Özel sektör kanalıyla pamuk çeşitlerimiz ABD ve başka ülkelere de satılıyor ve o ülkelerin pazarlarında yer buluyor. Son dönemde Orta Asya pazarına açılmak üzere çeşitler geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika ülkelerine yönelik çeşitler geliştirme çalışmaları da sürdürmekteyiz."

"Lif kaliteleri ve verimleri iyi"

Son geliştirdikleri üç çeşidin lif kalitesi ve dekar başına verim yönünden emsallerine göre iyi olduğunu anlatan Çil, dekara ortalama "Türkan"dan 538, "Boran"dan 529 ve "Maraspoli"den 503 kilogram verim alınabildiğini ifade etti.