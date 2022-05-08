Adana’da üreticilere tarım teknolojileri eğitimi verildi

Adana’da Yüreğir Ziraat Odası, tarımda verimliliği artırmak için ziraat mühendisleri ve üreticilere yönelik "Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimi" düzenlendi.

Dünya ve ülkemiz için tarım giderek önem kazanıyor. Tarım teknolojisinde yeni ortaya çıkan teknolojileri üreticilere ve sahada görev yapan ziraat mühendislerine aktarmak için de ara eğitimler düzenleniyor.

Tarımda drone kullanımı eğitimi

Yüreğir Ziraat Odası da ziraat mühendisleri ve üreticilerin yeni tarım teknolojilerinden olan tarımda drone kullanımı, dronlar vasıtasıyla tarımsal üretim alanlarından elde edilecek görüntülerin analizlerini yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi için bir eğitim düzenledi.

Katılımcılara, Ticari İHA1 Pilotu Sertifika Eğitimi, Temel Radyo Haberleşme Eğitimi, Tarım Teknolojileri; Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme Eğitimleri’yle ilgili sertifikaları, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve TAYEM Müdürü Emin Tepeli tarafından verildi.

Tarım ve teknoloji bir arada

İHA'nın haberine göre, eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Odamızın hazırladığı, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan, Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi Eğitimimiz tamamlandı. Teknolojinin her geçen gün daha da önem kazandığı dünyada, artık tarım sektörünün de yer almasının gerekliliğiyle, bir eğitim projesi hazırladık. 10 gün süren bu eğitimle amacımız, Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimiyle ilgili, mühendislerimiz, çalışanlarımız ve üreticilerimize katkı sağlamaktı." dedi.

Eğitinin yararları

Eğitim sonucunda teknoloji kullanımıyla birlikte üretici, ilaç ve gübreyi değişken oranlı olarak uygulayabilecekler ve girdi maliyetlerini önemli miktarda düşürebilecekler. Araştırmalar ilaç kullanımında yüzde 20-80 arası, gübre kullanımında yüzde 30-50 arası tasarruf sağlandığını gösteriyor. Ayrıca, ürünün verim ve rekolte tahminlerinin daha doğru olarak yapılabilecek. Suyun kullanımı optimize edilebilecek, su tasarrufu sağlanabilecek. Üretimin kalitesi artacak. Tarım sektöründe yeni girişim ve istihdamına da katkı sağlayacak.