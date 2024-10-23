Adana’da zirveye kar yağınca elma hasadı erkene çekildi

İHA

Adana’nın Feke ilçesinde hava birden soğuyup yüksek kesimlere de kar yağınca, rekoltenin düşmemesi için elma hasadı bir ay erkene alındı.

Feke ilçesinde bulunan Bakır Dağı’nın zirvesine mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

İlçede havaların soğuması ile birlikte elma hasadı bu yıl erken gerçekleşti.

"KIŞ VE SOĞUK HAVA ERKEN GELDİ"

Bölgede elma üretimi yapan İbrahim Gün, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl kış ve soğuk hava ilçemize erken geldi. Mevsimin değişmesi ile birlikte ilçede kışa dayanıklı bölgede yetişen elma hasadını bu yıl erken yaptık. 1 ay sonra hasat bekleniyordu.

"KIŞ ELMALARINI KASALADIK"